Пермские самбисты успешно стартовали на Чемпионате России

Фото: Мой город Пермь/ВКонтакте

В Оренбурге завершился первый день чемпионата России по самбо. В первый день команда Пермского края завоевала три медали.

У женщин Мария Молчанова выиграла «золото» в весе 50 кг, Екатерина Оноприенко – «бронзу» в весовой категории 65 кг. У мужчин Иван Пегушин стал третьим в весе 71 кг. В этом году чемпионат России по самбо приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. В соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов со всей России. В течение трех дней они разыгрывают медали в 22 весовых категориях.