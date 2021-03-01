С 1 марта в Перми изменились правила бесплатной пересадки в транспорте

1 марта в Перми изменились правила оплаты проезда в городском транспорте. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Сегодня, 1 марта, в Перми изменились правила оплаты проезда в городском транспорте. Они касаются бесплатной пересадки. Теперь ее можно будет совершить только по билету, оплаченному банковской или транспортной картой, а также проездным. Кондуктор может потребовать предъявить карту, которой была оплачена поездка, а также на маршрутах будут работать контролеры.

Такие меры принимаются для того, чтобы жители Перми не смогли передать билет другому пассажиру.

Также пересадка будет возможна только при посадке в транспорт другого маршрута. Это сделано для того, чтобы пассажир не проехал по одному билету в обе стороны (туда и обратно) на одном маршруте.

По-прежнему пересадку можно совершить в течение 40 или 60 минут после первой оплаты проезда.