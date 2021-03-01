В Прикамье сохраняется аномально холодная погода. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода в Перми на начало марта: сколько еще продержатся аномальные холода. Синоптики рассказали, какими будут первые дни весны. Ждать сильного потепления жителям Прикамья – не стоит. Аномальные холода в регионе продолжаются. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

1 марта ожидается переменная облачность, ночью по северу преимущественно без осадков, по югу небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ветер ночью северо-восточный, северный, с переходом днем на западный, юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью –25, –20º, при прояснениях –32,–27º, по югу местами до –15º, днем –14,–9º, местами по востоку до –19º.

Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7º и более.

2 марта облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –26,–21º, на крайнем севере до –31º, днем –14,–9º

3 марта облачно с прояснениями, местами умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный 6–10 м/с. Температура воздуха ночью –15,–10º, днем –9,–3º.