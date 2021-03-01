Водители жалуются на сильные колеи на дороге от Перми до Краснокамска

В выходные на трассе М7 "Волга" случилось несколько ДТП. Фото: Наталья Кретинина.

В минувшие выходные на участке трассы М7 «Волга» от Перми до Краснокамска произошло несколько ДТП. Водители жалуются на ужасное состояние дорожного полотна, сильную колейность.

- 28 февраля попала в ДТП, выкинуло из колеи, пока стояли оформляли европротокол перед нами еще три машины оказались в аналогичной ситуации, - говорит Наталья Кретинина. - Авария произошла на участке между кафе «Канары» и Верхней Курьей. Дорога находиться в аварийном состоянии, имеет большие выбоины, колеи, деформацию асфальтного покрытия, что нарушает требования безопасности: нарушает все права свободы передвижения, право на безопасность передвижения по автодорогам. Водители, будьте внимательны и осторожны на автомобильной дороге М7 «Волга».

К счастью, в ДТП пострадали только автомобили. Также водители отмечают сильные колеи и на улице Якутской в Перми.