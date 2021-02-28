В Перми объяснили, как кондукторы будут проверять право на бесплатную пересадку

Бесплатные пересадки будут доступны только после оплаты проезда в электронном виде.
Фото: Виктор Михалев
В администрации Перми еще раз напомнили пермякам, что с понедельника, 1 марта, изменятся правила предоставления бесплатной пересадки.
- Бесплатная пересадка будет предоставляться только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда, - сообщили в городском департаменте транспорта.
Что будет, если при пересадке предъявить билет, купленный за наличку?
- Чтобы совершить бесплатную пересадку, необходимо будет предъявить кондуктору билет из первого транспортного средства, и он может потребовать предъявить карту, которой была произведена оплата, - объяснили в дорожном департаменте.
В ведомстве сообщили, что новшество вводится только для того, чтобы исключить возможность передачи билета другому лицу.
Также с 1 марта пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута.
- Это изменение внесено с целью исключения совершения пассажирами двух поездок (туда и обратно) на одном маршруте, - разъяснили в департаменте.