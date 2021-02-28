В Перми объяснили, как кондукторы будут проверять право на бесплатную пересадку

Бесплатные пересадки будут доступны только после оплаты проезда в электронном виде. Фото: Виктор Михалев

В администрации Перми еще раз напомнили пермякам, что с понедельника, 1 марта, изменятся правила предоставления бесплатной пересадки.

- Бесплатная пересадка будет предоставляться только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда, - сообщили в городском департаменте транспорта.

Что будет, если при пересадке предъявить билет, купленный за наличку?

- Чтобы совершить бесплатную пересадку, необходимо будет предъявить кондуктору билет из первого транспортного средства, и он может потребовать предъявить карту, которой была произведена оплата, - объяснили в дорожном департаменте.

В ведомстве сообщили, что новшество вводится только для того, чтобы исключить возможность передачи билета другому лицу.

Также с 1 марта пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута.

- Это изменение внесено с целью исключения совершения пассажирами двух поездок (туда и обратно) на одном маршруте, - разъяснили в департаменте.