Бывшее здание ВКИУ в Перми отнесли к объектам с признаками культурного наследия

Здание ВКИУ давно нуждается в ремонте. Фото: Василий Вахрин

Многострадальное здание на улице Окулова, 4 на набережной Перми включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. Об этом изданию «Bussines Class» сообщили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Духовную семинарию в Перми на углу современного Комсомольского проспекта и улицы Монастырской построили в 1832 году. Ее закончили изобретатель радио Александр Попов, писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк и Павел Бажов. В советское время к зданию были пристроены этажи, и в нем расположилась военно-техническая школа. В годы войны в этом учебном заведении готовили механиков и летчиков. Самым известным выпускником стал ас Александр Покрышкин. После войны учебное заведение было преобразовано в Высшее командно-инженерное училище ракетных войск (ВКИУ). Здесь готовили ракетчиков, которые обслуживали ракетный щит страны, расположенный в Прикамье. В 2003 году ВКИУ было расформировано.

В 2015 году власти хотели разместить здесь Пермскую художественную галерею и выкупили здание за полмиллиарда рублей из бюджета региона. Но помещения признали непригодными для хранения музейных фондов. В 2019 году сеть отелей AZIMUT заявила о готовности разместить здесь гостиницу, но затем от планов отказалась.