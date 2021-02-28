В Прикамье за сутки коронавирусом заразились еще 194 жителя

Фото: краевое правительство.

В Пермском крае выявили 194 новых случая заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 162 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в краевом оперштабе на основании данных Роспотребнадзора.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 46 841. Ежесуточный прирост больных составил 0,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,873 (на 27 февраля – 0,886).

В числе 194 новых инфицированных 76 пациентов мужского пола, 118 – женского, среди заболевших 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 85 человек, 39 в возрасте 50-64 и 37 человек старше 65 лет.