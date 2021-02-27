В Екатеринбурге окончены поиски пропавшего предпринимателя из Перми

Алексей. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

Пропавшего пермского предпринимателя Алексея нашли живым. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, в начале февраля 42-летний Алексей уехал в командировку из Перми в Миасс. А уже 12 числа он перестал выходить на связь. Об исчезновении мужчины родственники сообщили в полицию еще 13 февраля.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, именно в тот день, когда заявление от родных мужчины поступило в полицию Перми, легковой автомобиль пропавшего в 14:39 был замечен проезжавшим на улице Вильгельма де Генина, около дома № 17. С тех пор о местонахождении Алексея ничего не было известно.

Сегодня Алексей вышел на связь с женой и сказал, что с ним все в порядке. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 29-летнего Арсения Воронцова. В ночь с 22 на 23 февраля он ушел из поселка Ширяиха, улица Камская поляна, 7г, микрорайон Гайва, но домой так и не вернулся.