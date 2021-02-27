В Березниках за секс со школьником осудят 32-летнюю женщину

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В Березниках осудят 32-летнюю женщину за секс с несовершеннолетним. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

С ноября 2018 по июль 2020 года 32-летняя женщина занималась сексом с несовершеннолетним мальчиком по обоюдному согласию. Полицейские выяснили, что семьи потерпевшего и обвиняемой на каких либо учетах социальных служб не состояли. Следователем в адрес образовательного учреждения внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Расследование уголовного дела закончено. Материалы направлены в суд.