В Перми перекроют часть Комсомольского проспекта

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С 26 февраля ограничено движение на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Луначарского. Ограничения продлятся до 1 марта включительно. Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, необходимость ограничения движения транспорта связана с выполнением работ по устройству дождевой канализации.

- По улице Луначарского временно закрыта средняя полоса на пересечении с Комсомольским проспектом. На Комсомольском проспекте – крайняя левая полоса по чётной стороне Комсомольского проспекта при направлении движения в сторону ЦУМа. Там движение транспорта не осуществляется. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, - сообщили в пресс-службе мэрии.