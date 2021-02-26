В ДТП в Пермском крае погибли два человека

Кадр видео: "ЧП Березники!"

В Кизеле сегодня утром произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. По улице Трактовой в Кизеле в 11.45 ехал автомобиль УАЗ. В районе остановки «Сады» автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву».

- В результате автоаварии 72-летний водитель «Нивы» и его 70-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. - Двое пассажиров «Нивы» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.