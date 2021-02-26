В Перми медсестра несколько раз ударила ребенка по лицу

Фото: кадр видео permnews.ru

В Перми медсестра ударила ребенка по лицу. Видео опубликовал сайт permnews.ru. На нем мальчик сидит на полу, к нему наклоняется женщина в медицинском костюме, берет за руку мальчика и несколько раз шлепает его по губам и спрашивает ребенка: "Еще раз?".

Сообщается, что инцидент произошел в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали ситуацию.

«Конечно, такое отношение медицинского персонала к пациентам не допустимо. По фактам, зафиксированным на видео, специалистами Министерства здравоохранения ПК будет проведена проверка. Видеозапись передана для принятия мер главному врачу медицинского учреждения. О результатах сообщим позднее».