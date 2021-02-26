Умные колонки и часы: что хотели мужчины на 23 февраля, и что им подарили

Фото: МегаФон

Как 23 февраля встретишь – так 8 марта и проведешь – гласит народная мудрость. Пока до наступления главного праздника весны еще больше 10 дней, да и погода совсем не кажется весенней, наша редакция выяснила – как в этом году дамы поздравили защитников Отечества.

В преддверии мужского праздника интересные данные представили эксперты Авито. Они опросили более 2 000 россиян, узнав: Что хотят получить сами мужчины на 23 февраля в 2021 году?

Согласно ответам, большинство (28%) мечтали бы получить на День защитника Отечества какой-либо гаджет: по 6% респондентов признались, что хотят смартфон или ноутбук, 5% - смарт-часы, по 3% - iPhone, планшет или игровую консоль, еще 2% защитников Отечества выбрали бы другие гаджеты.

Мы узнали у телеком-экспертов, совпали ли праздничные покупки с мужскими ожиданиями.

Так, в компании МегаФон рассказали, что в этом году в преддверии 23 февраля в розничных салонах оператора значительно увеличился спрос на умные устройства – продажи колонок, розеток, чайников, ламп, а также целых систем с датчиками для организации «Умного дома» выросли сразу более чем на 300% в количественном выражении. Самые востребованные модели – из экосистемы Xiaomi.

Специалисты МегаФона также констатировали: в предпраздничную неделю в топ продаж вошли и умные часы. Так, спрос на устройства Apple в нашем регионе стал выше на 240%. Популярными подарками для мужчин на это 23 февраля также стали - видеорегистраторы, внешние аккумуляторы для подзарядки смартфона, фитнес и смарт-браслеты.

Для будущих защитников Отечества чаще всего покупали планшеты для рисования и умные часы.