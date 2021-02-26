В школе Пермского края замерзали школьники

Температура воздуха в школе Кунгура была ниже нормы. Фото: Анна Маркова

В Кунгуре родители учеников пожаловались на то, что дети мерзнут в школе. Чтобы проверить этот факт на место выехали сотрудники Прокуратуры и Роспотребнадзора. Информация подтвердилась, температура воздуха в учебных кабинетах была ниже нормы.

В итоге подрядная организация провела работы и установила новое оборудование на внутренние тепловые сети школы.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором директору школы внесено представление, сообщает Прокуратура Пермского края. - Температурный режим в помещениях школы соответствует действующим нормативам, ситуация остается на контроле Кунгурской городской прокуратуры.