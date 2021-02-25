Новые заболевшие COVID-19 проживают в 21 территории Пермского края

Новые заболевшие проживают в 21 территории региона. Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор зафиксировал за минувшие сутки 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Новые заболевшие проживают в 21 территории региона.

- В Перми выявлено 114 жителей с COVID-19, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с инфекцией. - На втором месте – Соликамский городской округ, где коронавирус подтвердился у 21 человека. Третье место заняли Березники с 19 заболевшими.

В Лысьвенском городском округе инфекция подтвердилась у 11 человек, в Чайковском – у девяти, в Кунгуре – у восьми, в Пермском муниципальном районе – у семи. По пять случаев заболевания зафиксировано в Добрянском городском округе и Кунгурском муниципальном районе. Еще два жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Чусовском городском округе.

По одному заболевшему зафиксировано в одиннадцати территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кудымкар, Большесосновский муниципальный район, Бардымский, Березовский, Куединский и Частинский муниципальные округа, а также Гремячинский, Красновишерский, Нытвенский и Чердынский городские округа.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 46250 заболевших коронавирусом. Случаи заражения есть во всех территориях Прикамья.