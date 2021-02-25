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«Задушила дочь скакалкой». В Перми осудили 49-летнюю женщину

К ней будут применены меры принудительного медицинского лечения
Алена ОВЧИННИКОВА
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Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», виновную направили на принудительное лечение.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», виновную направили на принудительное лечение.

Фото: архив "КП"

В Перми осудили 49-летнюю женщину, которая убила свою 25-летнюю дочь. Трагедия произошла в июле 2020 года.

Умершая девушка была инвалидом. В тот момент, когда она лежала на кровати, к ней подошла мать, у которой в руках была скакалка. Женщина обвила вокруг шеи дочери скакалку, затянула ее и держала до тех пор, пока дочь не скончалась.

- По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, у женщины выявлено психотическое депрессивное расстройство, она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность действий и руководить ими. В связи с этим суд применил в отношении нее принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации.

Криминал