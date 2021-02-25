Власти рассказали, когда начнется реконструкция улицы Плеханова в Перми

Власти города планируют начать реконструкцию улицы Плеханова в 2022 году. Фото: Василий Вахрин

В Перми продолжается проектирование реконструкции улицы Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской. Власти города планируют начать реконструкцию в 2022 году, об этом Business Class сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Для этого из бюджета Перми в ближайшие три года будет выделено 62,3 млн рублей в 2021 году и 50 млн рублей в 2022-м.

До этого заявления сообщалось, что работы начнутся в строительном сезоне 2021 года. Дорога останется двухполосной, перед каждым перекрестком, где есть светофорное регулирование, появится дополнительная полоса.