Добросовестные клиенты получат подарки от Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

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В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги ежегодной акции «В Новый год — без долгов!». По ее результатам сертификаты номиналом 2 тыс. руб. в крупнейшие торговые сети региона получат 184 жителя Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского.

Списки награждаемых опубликованы на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», в разделе «Новости». Каждый победитель получит индивидуальное приглашение на получение подарка по адресу, на который зарегистрирован его лицевой счет.

В акции «В Новый год без долгов!» могли принять участие клиенты теплоснабжающих предприятий Группы «Т Плюс» в Пермском крае. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы и оплатить квитанции за ноябрь и декабрь до 31 декабря 2020 года.

«Наша традиционная акция «В Новый год — без долгов!» вновь получила большой отклик среди клиентов. Каждый рубль направляется на развитие тепловых сетей, а значит — вкладывается в повышение комфорта в домах жителей региона. Важность этого каждый наш клиент может почувствовать в суровую зиму 2020-2021 годов», – отметил директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.