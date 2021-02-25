Пермякам вернули 1,5 млн рублей за отопление

С января 2021 года по жалобам на некачественное тепло сделали перерасчет на 1,5 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года жители Пермского края получали квитанции за отопление с значительно большими суммами, чем в конце 2020 года. Многих интересовал вопрос: тарифы не изменились, в квартирах холодно, а плата за услугу – космическая. Пермяки обратились с жалобами в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края. В феврале в ведомство поступило более 130 жалоб. Больше всего от жителей Березников, Перми, Александровска и ряда других городов.

- С одной стороны, объективные причины для роста платы есть, - заявил начальник ИГЖН Александр Евсюков. - В январе были морозы, чтобы обеспечить комфортную температуру в квартирах, тепловики топили больше, увеличился расход тепловой энергии.

Были организованы более 70 внеплановых документарных проверок ресурсоснабжающих организаций, нарушителям выпишут предписания. Если сотрудники фиксируют, что в квартире холодно, ИГЖН обяжет организацию делать жителям перерасчет.

С января 2021 года по жалобам на некачественное тепло сделали перерасчет на 1,5 млн рублей.

- Хочу обратить внимание, если в квартире холодно, жителям в первую очередь нужно сообщать об этом в свою управляющую компанию, – сказал Александр Евсюков. Если там никак не реагируют, то подключается инспекция. Важно понимать: чтобы провести проверку и сделать жителям перерасчет, нам необходимо официальное обращение. Только официальное обращение является основанием для проведения проверки.