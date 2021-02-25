МЧС: В Пермском крае продолжается аномально холодная погода

Пермяков продолжают испытывать морозы. Фото: архив "КП"

МЧС Пермского края сообщает, что аномально холодная погода в регионе продолжается. Сильнее морозы пока не уходят. 26 февраля температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7º и более.

Сегодня и завтра, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –30, –25º, в горах и низинах –38, –33º, днем –21, –16º.

Спасатели рассказали, как не замерзнуть в сильный мороз, если вам нужно долго находиться на улице.

Перед выходом поешьте горячую еду. По возможности возьмите с собой термос с горячим чаем.

Тепло одевайтесь.

Старайтесь больше двигаться.

Берегите уши, нос, щеки и пальцы. Они предрасположены к обморожению.

Постарайтесь не надевать на улицу серьги и кольца. Обладая высокой теплопроводностью, металл на морозе сильно остывает, что может вызвать обморожение. А кольца затрудняют циркуляцию крови в пальцах, и они еще больше мерзнут даже в варежках.

На морозе нельзя курить. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза.

Переохлаждение может привести к смерти. При температуре тела ниже 31°С пострадавший находится без сознания, его мышцы скованы суровыми спазмами, а челюсти крепко сжаты. Дыхание едва заметно, пульс 32-36 ударов, артериальное давление низкое или не обнаруживается, а зрачки расширены. В таком состоянии происходит остановка сердца. Если вам встретится лежащий на тротуаре человек в таком состоянии - вызовите "скорую", тем самым Вы спасете человека от смерти.