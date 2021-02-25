«Мама, я пошел выращивать клубнику». В Перми задержали школьника, который организовал нарколабораторию

Фото: кадр видео ГУВД по Пермскому краю.

В Перми полицейские прикрыли нарколабораторию, которую организовал 16-летний школьник. Кажется, что такая история полный вымысел, но нет, герои и события реальные.

Парень всегда был на хорошем счету в школе, и родители ему доверяли. Им он сказал, что собирается арендовать квартиру, чтобы там заниматься выращиванием клубники, это будет его бизнес. Квартиру снял на деньги, которые заработал доставщиком еды. На самом же деле школьник изготавливал в съемной квартире запрещенные вещества. Чтобы сбывать наркотики он познакомился с двумя 22-летними девушками, которые стали закладчицами.

Информация о нарколаборатории попала к оперативникам, всех задержали. Во время обыска в квартире оперативники изъяли около 300 граммов запрещенных веществ, химические реактивы и лабораторное оборудование.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», сообщили в ГУВД по Пермскому краю. - Ведется следствие.