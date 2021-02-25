Волонтеры объявили срочный сбор на поиски 29-летнего мужчины

Волонтеры собираются выйти на поиски мужчины сегодня, 25 февраля, в 14.30.

В Перми волонтеры "Поискового отряда им Ирины Бухановой" объявили срочный сбор на поиски 29-летнего Арсения Воронцова. Напомним, мужчина ушел из поселка Ширяиха, улица Камская поляна, 7г, микрорайон Гайва, там он отдыхал с друзьями, ходил в баню. Поздно ночью все разъехались домой, Арсений тоже собирался, но дома так и не появился. Его жена написала заявление в полицию.

Волонтеры собираются выйти на поиски мужчины сегодня, 25 февраля, в 14.30. Местом сбора объявили: Орджоникидзевский р-он, ул. Новогайвинской 97а. Желающие присоединится к поискам - одеться по погоде. С собой по возможности взять: жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, свистки.

Координатор поисков: Ксюша Макарова 89026308082.