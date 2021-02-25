«Детей будили и выносили в окно». В Пермском крае семья с четырьмя детьми осталась без крыши над головой

Дом полностью сгорел, жить там невозможно.

В селе Мысы в Краснокамском районе в ночь на 24 февраля случился пожар в доме. В нем жили четверо взрослых и пятеро детей, люди остались без всего, выбежали из дома, только накинув куртки.

- У нас с мужем трое детей, младшим 17 и 8 лет, старшей дочери 22 года, она недавно стала мамой, второй раз, и они с мужем тоже жили у нас, - рассказывает Юлия Мостоутдинова. – Их в эту ночь не было, они уезжали в гости к нашим родственникам. Ночью я услышала какой-то шум из окна, встала и увидела, что полыхает гараж и часть дома. Муж побежал будить дочерей, я схватила документы, позвонила пожарным, накинула куртку. Выйти через двери мы уже не могли, там все охватило огнем, открыли окно и вытаскивали детей.

- Сгорел деревянный дом общей площадью 126 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Таже сгорел пристрой, в тушении пожара участвовали 18 человек личного состава и 6 едениц техники.

В доме выгорело все, крыша упала, жить там уже нельзя. Сейчас многодетную семью приютили родственники. Они привезли одежду детям, соседи помогли. Мостоутдиновы не откажутся от любой помощи, им нужны постельные принадлежности, посуда. Позвонить и узнать, чем еще можно помочь можно по номеру телефона 89630204037 Юлия Викторовна.