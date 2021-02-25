Частные инвестиции стали источником дополнительного дохода для россиян

Фото: Райффайзенбанк

Главной причиной начать инвестировать россияне назвали получение дополнительного заработка, показал опрос Райффайзенбанка. Многие ищут более высокой доходности, чем по традиционным продуктам, а почти 40% стали частными инвесторами из интереса. Половина опрошенных инвесторов пришла на рынок в течение последних 12 месяцев, и тенденция притока средств на счета сохраняется.

Частные инвестиции становятся все более популярными. С марта 2020 года спрос на инвестиционные продукты растет. Самым популярным способ вложить деньги стала комбинация брокерский счет + ИИС, показал опрос Райффайзенбанка. Почти 40% частных инвесторов выбирают просто брокерский счет. Главным драйвером роста объема частных инвестиций в России стала возможность совершать сделки удаленно с помощью мобильного приложения.

86% опрошенных инвестируют с приложением своего банка или брокера. Каждый третий также использует программное обеспечение для ноутбука или компьютера. И примерно в 9% случаев клиенту требуется помощь менеджера по телефону.

Большинство опрошенных пришли на рынок в течение последнего года. Только 12% инвесторов остаются на рынке более 3-х лет, а доля тех, кто торгует финансовыми инструментами более 5 лет, составляет всего 6%.

Для большинства инвесторов торговля ценными бумагами — это способ получить дополнительный доход. Вторым по важности фактором стало снижение ставок по традиционным банковским продуктам, а инвестиции — это возможность получить и большую доходность. Почти треть инвесторов с помощью этого инструмента копит деньги на пенсию или крупные покупки.

При этом большинство инвесторов оценивают риск-профиль, чтобы выбрать подходящие инструменты для вложений. 38% опрошенных заявили, что не видят в этом смысла