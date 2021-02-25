Райффайзенбанк укрепил позиции на рынке факторинга

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Райффайзенбанк занял 7-е место в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний (АФК) по итогам 2020 года. Факторинговый портфель банка вырос на 21% до 28,2 млрд рублей, следует из данных АФК.

Факторинг — одно из ключевых направлений Райффайзенбанка. Последние несколько лет банк планомерно инвестировал в автоматизацию процессов и развитие цифровых сервисов, чтобы процесс получения финансирования стал простым и удобным.

«Мы довольны результатами за 2020 год: несмотря на пандемию, нам удалось нарастить портфель и клиентскую базу, а также запустить дополнительные сервисы для клиентов. Наша цель — быть надежным финансовым партнером и отвечать ожиданиям клиентов. Факторинг в Райффайзенбанке — это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами», — прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.