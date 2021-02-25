Удобное тепло: на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» появился новый личный кабинет для клиентов-юридических лиц

Фото: tplus

Вы предприниматель или представляете организацию? Тогда Вы наверняка сталкивались с вопросами учета и оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения помещений, в которых работаете. «ЭнергосбыТ Плюс» — организация, занимающаяся расчетами объемов потребления услуг отопления и ГВС, постоянно развивает сервисы для юридических лиц, чтобы обеспечить удобство удаленной работы.

В минувшем году тысячи клиентов уже ощутили преимущества онлайн-кабинета на сайте компании. В начале этого года компания предложила клиентам обновленный сервис. Если раньше в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» можно было только передавать показания приборов учета и проверять объем начислений, то в новом кабинете возможностей стало больше.

Новые возможности личного кабинета:

1. Возможность оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения

Иллюстрация: tplus

2 Возможность сформировать счет фактуру и расчетную ведомость в пдф.

Иллюстрация: tplus

3. Возможность посмотреть статистику переданных показаний

Иллюстрация: tplus

Если у вас уже зарегистрирован личный кабинет на сайте, то просто введите в поле авторизации свой логин и пароль. Если вы хотите зарегистрироваться в новом кабинете, то заходите в раздел «Для бизнеса» и следуйте инструкциям. Процедура проста и понятна.

Иллюстрация: tplus

Напоминаем, что новый личный кабинет на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступен для юридических лиц. Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра, адрес сайта которого указан в вашей квитанции.