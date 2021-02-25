В Перми оглашают приговор владельцу пермского отеля «Карамель»

Трагедия, унесшая жизни пяти человек, случилась в ночь на 20 января Фото: Виктор Михалев

Сегодня в суде Индустриального района огласят приговор владельцу пермского отеля «Карамель» Сергею Щербакову, где погибли пять человек.

Напомним трагедия, унесшая в ночь на 20 января в прошлом году жизнь пяти постояльцев пермской эконом-гостиницы «Карамель», в том числе маленькой девочки, всколыхнула не только Пермь и весь Пермский край. Резонанс пошел по всей стране: люди не в силах были поверить, что кипяток мощным потоком может хлынуть из трубы теплотрассы, которую недавно опрессовывали.

После пробежать по подземному каналу десятки метров. Затем беспрепятственно попасть в подвал дома, за которым должна была следить управляющая компания. И почти мгновенно заполнить подвальное помещение.А в этом подвале гипсокартонными стенками будет выгорожено место под гостиницу. И в то время как в кошмарных мучениях в затопленном отеле будут гибнуть люди, диспетчеры разных ведомств будут выяснять, кто должен спешить на откачку воды.

Сторона обвинения запросила для Щербакова 6 лет тюрьмы.