В Пермском крае вакансий для дворников стало больше в три раза

Эксперты связывают возросший спрос на дворников с закрытием авиасообщения с другими странами. Фото: Дарья Вострикова

Прикамье нуждается в дворниках. С начала года для них было открыто 180 вакансий, об этом сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru. Это в три раза больше, чем за такой же период 2020 года.

Больше всего предложений в Перми – 90%, но также не хватает их в Чайковском, Березниках и других городах.

Эксперты связывают возросший спрос на дворников с закрытием авиасообщения с другими странами – прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось.

Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в Пермском крае – 18200 рублей, в целом по России она составляет - 29100 рублей.