В Перми 80-летний «ребенок войны» замерзает в разваливающемся доме

Владимиру Васильевичу Гостеву 80 лет, он живет в доме, которому больше ста лет. Фото: Ксения Нохрина.

Владимиру Васильевичу Гостеву 80 лет, вдвоем с супругой они живут в ветхом доме, которому более 100 лет. Дом находится на улице Огородникова, 66. Владимир Васильевич всю жизнь проработал в транспортной милиции. Выйдя на пенсию, возглавил совет ветеранов микрорайона Вышка-1, активный член совета ветеранов Мотовилихинского района, «ребенок войны».

- 23 февраля мы приехали к нему домой, чтобы поздравить с праздником, - рассказывает Ксения Нохрина. – Перед нашим приездом разгреб снег, который навалил трактор перед домом и пригласил нас на чай.

Дом в плачевном состоянии. Фото: Ксения Нохрина.

Дом, в котором живут они с женой почтенного возраста. Хозяева очень стараются, поддерживают порядок, а на столе яркая скатерть и горячий чай. Супруга Владимира Васильевича сильно болеет, а в доме холодина. С деревянных рам дует, в стенах щели, потолки в трещинах. Есть батареи, но они чуть теплые, чтобы не замерзнуть, он топит старенькую печку. Состояние здоровья не позволяют Владимиру Васильевичу сделать ремонт своими силами.

- Он открытый и добрый человек, всю жизнь помогает людям, - говорит Ксения Нохрина. - Никогда не просил за себя, стараясь помочь тем, кому это нужнее. Я обратилась к исполняющему обязанности Главы города Перми Алексею Дёмкину, написала сообщение через соцсети, что дому нужен ремонт. Мне ответили: «В ситуации постараются разобраться», - но помощь нужна сейчас! Сам Владимир Васильевич за себя не попросит, а мы просим, поможем сами, чем сможем. Хотим, чтобы «ребенок войны» жил в теплом доме.