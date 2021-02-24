«Т Плюс» напоминает о запрете размещения объектов в охранных зонах теплосетей

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Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» обращают внимание организаций и жителей: размещение объектов в охранных зонах теплосетей (3 метра по обеим сторонам трассы) запрещено Строительными нормами и правилами. Незаконные сооружения, расположенные вблизи тепломагистралей, создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и возникновению дополнительных дефектов и утечек.

Несогласованные объекты в охранных зонах теплосетей могут вызывать перерывы в теплоснабжении. Также это чревато провалами грунта, что может стать причиной несчастных случаев. Во избежание таких ситуаций любое размещение парковки или киоска в черте города должно в обязательном порядке согласовываться теплоснабжающей организацией.

Как показывает статистика, в Пермском крае наиболее часто в охранных зонах размещаются автомобильные парковки, детские площадки и заборы. Некоторые случаи носят особо опасный характер: например, в Перми была выявлена детская спортивная площадка, под которой располагаются тепломагистрали и тепловые камеры, что является грубым нарушением.

В Пермском филиале «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» на постоянной основе проводят рейды по выявлению незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей. Материалы по таким объектам направляются в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства выносят владельцам «самостроев» предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов.

Просим граждан сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей по телефону Центральной диспетчерской службы «Пермской сетевой компании» (342) 243-72-99.