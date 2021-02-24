В Перми изменят движение трех автобусов

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В пермском микрорайоне Нагорный на улице Чердынской начались аварийные работы. Они пройдут с 24 по 25 февраля. В связи с этим изменится движение трех автобусов, сообщили в Гортрансе. Это автобусы маршрутов № 3 «Пермь-1 - микрорайон Нагорный», № 10 «ПНИПУ - микрорайон Нагорный» и № 28 «проспект Декабристов - улица Милиционера Власова».

24 и 25 февраля эти автобусы в обоих направлениях пойдут от улицы Чердынской по улице Космонавта Леонова, далее по улице Архитектора Свиязева. Конечной остановкой для автобусов № 3 и № 10 станет «Лицей № 3» по улице Архитектора Свиязева. Автобус № 28 продолжит движение по маршруту. На время ремонтных работ на остановках «улица Чердынская» и «Мастерские» на улице Чердынской автобусы останавливаться не будут.

Уточнить актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «Гортранс» или по телефону call-центра департамента транспорта: 250-25-50.