Жители Пермского края сами выберут, какие парки и скверы будут реконструировать

. Фото: Василий Вахрин

24 февраля началась регистрация волонтеров для поддержки проекта по благоустройству территорий и формирования комфортной городской среды. Напомним, в этом году жители Пермского края и других регионов страны могут проголосовать на сайте za.gorodsreda.ru и за наиболее важные проекты благоустройства в своих территориях. В проекте участвуют города с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

- Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач, - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. - Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в крае обустроено 1 658 дворов и 424 общественных пространства, в этом году планируем благоустроить еще 245 объектов. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь.

Зарегистрироваться для голосования на сайте можно с помощью Госуслуг либо по номеру телефона. Добровольцы будут информировать жителей о проекте, а также помогут тем, у кого нет возможности проголосовать.

Чтобы стать волонтером, жителям Прикамья нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru – https://dobro.ru/event/10041785. Регистрация завершится через месяц, 22 марта.

Само же голосование будет проходить в течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет.

Парки, набережные, скверы, улицы, площади, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.