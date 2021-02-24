«После такого видео ребенка страшно в школу отпускать». В Прикамье подростки жестоко избили сверстника

Фото: скриншот видео "Подслушано п.Уральский"/ВКонтакте

Случай проявления детской жестокости произошел 20 февраля в поселке Уральский Нытвенского района Пермского края. На кадрах, снятых на камеру мобильного, видно, как один из парней лежит на снегу, а двое других жестоко его избивают. Сил молодчики не жалеют. Бьют по голове, туловищу и другим частям тела.

После публикации видеозаписи местные жители активно обсуждали увиденное. Одни упрекали автора ролика в том, что он не предотвратил жестокое избиение, другие осуждали родителей агрессивных подростков за неправильное воспитание, а третьи с опаской замечали, что из-за таких агрессивных детей, своих в школу отпускать страшно.

«Там пацана запинывают, а он снимает на телефон».

«Родителей надо большим штрафом наказывать, чтобы занимались воспитанием своих детей»

«Господи, что с детьми происходи? После такого видео ребенка страшно в школу отпускать»

На защиту автора ролика встали знакомые. Они сообщили, что снимал происходящее тоже ребенок и заявили, что он правильно сделал, ведь видео пригодится правоохранительным органам. Из-за чего произошла драка и чем закончилась, неизвестно. Однако полицейские заинтересовались выложенной записью и вскоре нашли всех участников произошедшего.

- По видео, размещенному в социальных сетях, был зарегистрирован материал проверки. Участники конфликта установлены. Все они несовершеннолетние. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.