В Перми пожарные вытаскивали людей из окна горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми 23 февраля произошел пожар на улице 2-я Зеленоградская, горел частный дом и надворные постройки. Пожарных вызвали очевидцы, около 13.30. Спасатели обнаружили в нем двух мужчин и женщину, они надышались едким дымом. Огнеборцам пришлось вытаскивать их через окно, путь из дома был отрезан огнем.

58-летняя женщина пострадала сильнее всего, ее отвезли в больницу и подключили к ИВЛ. 60-летнего и 54-летнего мужчину тоже госпитализировали в токсикологическое отделение.

Причина пожара - выясняется, площадь пожара составила более 60 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.