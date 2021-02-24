В Пермском крае составлен график достройки 16 проблемных домов

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На заседании Правительства Пермского края обсудили меры по достройке проблемных домов. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, ситуация с обманутыми дольщиками – одна из самых острых, поскольку долгое время никто не занимался ее решением.

- Этот вопрос сдвинулся с мертвой точки только в прошлом году, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Серьезная работа, которую краевые власти начали в этом направлении, дала свои плоды. Уже завершено строительство четырех проблемных объектов. Совместно с Федеральным Фондом защиты прав дольщиков было принято решение по 32 долгостроям Пермского края. Половина из них будет достраиваться, по другим – выплачиваются компенсации, поскольку вводить в эксплуатацию их экономически нецелесообразно.

На завершение строительства 16 домов, признанных Федеральным Фондом защиты прав дольщиков годными для достройки, необходимо почти 3,5 миллиарда рублей, из которых около 950 миллионов рублей будут направлены из бюджета Пермского края.

Уже составлен график ввода в эксплуатацию этих домов:

ул. Толмачева, 15 – III квартал 2022 года,

ул. Екатерининская, 175 (3 дома) – IV квартал 2023 года,

ул. Юнг Прикамья, 14 – II квартал 2023 года,

ул. Ушакова, 34 – III квартал 2023 года,

ул. Кировоградская, 68а – II квартал 2023 года,

ул. Декабристов, 97 – II квартал 2023 года,

ул. Карпинского, 114 – III квартал 2023 года,

ул. КИМ, 14 – II квартал 2023 года,

ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 98 и 100 – III квартал 2023 года,

с. Култаево, ул. Кедровая, 18 и 20 – III квартал 2023 года.

Дольщики других 16 домов, в том числе ЖК «Первый пермский микрорайон», ЖК «Компаунд Живаго», ул. Цимлянская, 28 и 30, получат компенсации на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

Пять жилых зданий будут достроены за счет займа Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования и сданы до конца года. Это дома по адресам: ул. Пушкарская, 142, ул. Революции, 2а, ул. КИМ, 60б, ул. Подводников, 88б и ул. Декабристов, 36а.