Городские власти нашли компромиссные решения для бескондукторной оплаты проезда на маршруте №4

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Тестовый режим бескондукторной системы выявил ряд "узких мест ". Напомним, с 1 февраля сбор оплаты без участия кондуктора был запущен на трех маршрутах, чтобы оценить готовность общественного транспорта города Перми к переходу на бескондукторную оплату проезда. При этом сбор наличной оплаты и выдачу пересадочных талонов, по условиям тестирования системы, осуществляют водители. Ряд из них пожаловались на то, что при этом не укладываются в график движения.

Состоялась встреча представителей перевозчика, водителей маршрута №4, руководства городского департамента транспорта и МКУ «Гортранс». Городские власти учли предложения водителей и нашли компромиссные решения на время тестового режима бескондукторной оплаты.

- Сейчас перевозчик переоборудовал рабочие места водителей таким образом, чтобы сбор оплаты проезда стал более удобным для водителей и пассажиров, - собщили в мэрии. - Также на автобусном маршруте №4 «ДС «Молот» – микрорайон Нагорный» было скорректировано расписание, которое позволяет водителям управлять транспортом в более спокойном скоростном режиме. Таким образом, маршрут продолжает свое участие в тестовом режиме сбора оплаты проезда без участия кондукторов.

Также водители этого маршрута внесли предложения по организации работы контрольно-ревизорской службы во время проверки оплаты проезда на линии. Департамент транспорта и МКУ «Гортранс» прорабатывают этот вопрос.