Депутаты Пермской гордумы поддержали идею создания муниципального предприятия по содержанию центра города

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В День защитника Отечества члены временной комиссии по дорогам и благоустройству Пермской городской думы решили проверить, как в морозный день подрядные организации соблюдают свои обязательства по уборке в городе улиц от снега и льда. На пленарном заседании гордумы они сообщили коллегам-депутатам о своих наблюдениях.

- В целом заметны улучшения по содержанию городских улиц, - отметил председатель временной комиссии Владимир Плотников. – Но выявились и многочисленные нарушения, особенно по содержанию парковочных карманов и подъездам к остановкам. Чуть лучше обстояли дела в Дзержинском и Свердловском районах, хуже всего – в Ленинском районе.

На выездном заседании депутатской комиссии 23 февраля присутствовал также временно исполняющий обязанности Главы Перми Алексей Демкин. Вместе с ним депутаты обсудили предложение – для содержания улиц центрального планировочного района столицы Прикамья создать самостоятельное муниципальное предприятие благоустройства.

На пленарном заседании депутаты высказались в поддержку этого предложения.

- У нас в центре города улицы содержатся фактически по требованиям второй, а не первой категории, и на тротуарах, которые должны быть очищены, лежит уплотненный снег, надо такую практику менять, - заметил по этому поводу депутат Денис Ушаков.