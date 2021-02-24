Пермские депутаты рассмотрели изменения в бюджет города

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Депутаты Пермской городской думы рассмотрели изменения в бюджет города Перми на 2021 год и на последующие два года.

В целом они согласились с основными характеристиками главного финансового документа столицы Прикамья на предстоящую трехлетку – корректировка касалась распределения остатка бюджетных средств по итогам прошлого года в размере около 1,87 миллиарда рублей и перераспределения финансов между отраслями.

Как отметила председатель комитета Пермской городской Думы по бюджету и налогам Наталья Мельник, основные бюджетные параметры не сильно изменились. Доход бюджета города в этом году прогнозируется в объеме 44,5 миллиарда рублей, расходы – 48 миллиардов. Она отметила, что дефицит бюджета на этот год предложено увеличить до 3,5 миллиардов рублей. Однако за два последующих года этот дефицит планируется сократить до 994 тысяч рублей.

Вместе с тем, депутаты обратили внимание на то, что в бюджете запланированы средства на погашение штрафов бюджетными организациями, которые им выписали на нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.

- Мы видим большие штрафы со стороны Роспотребнадзора, хотя мы выделили дополнительно около 48 миллионов рублей на принятие мер по противодействию коронавирусной инфекции, - отметила Наталья Мельник. – Также 6 штрафов на сумму 935 тысяч было наложено за несоблюдение мер противопожарной безопасности – за отсутствие пожарных гидрантов и водоемов на необходимом расстоянии от бюджетных учреждений. И это при том, что из 17 миллионов рублей, выделенных на эти цели, освоено только 7 миллионов, и из 4 запланированных водоемов было организовано только два. Складывается впечатление, что администрации проще заплатить штрафы, нежели действительно позаботиться о безопасности людей, а это недопустимо.