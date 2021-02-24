«Заболевших все меньше». В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 222 человек

С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 46 038. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено 222 случая. Днем ранее заболевших было 233.

Согласно статистике Роспотребнадзора, снижение идет медленно, но ежедневно. Из новых заболевших 44 человека проходят лечение в больницах, 178 – амбулаторно. Среди них больше женщин, чем мужчин, также коронавирус выявили еще у 11 детей.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 46 038.