«Нас топит!». Во время застолья в кафе в центре Перми полилась вода

В Перми в ночь с 23 на 24 февраля в кафе на улице Революции, 24 произошла коммунальная авария. Фото: архив "КП"

В Перми в ночь с 23 на 24 февраля в кафе на улице Революции, 24 произошла коммунальная авария. Около часа ночи в двухэтажном пристрое к жилому дому, где располагается кафе, со второго этажа полилась вода. Помещения начало быстро затапливать. В это время в заведении отдыхали посетители, празднование Дня защитника Отечества пришлось остановить. Всех вывели на улицу, а персонал вызвал аварийную бригаду.

На место приехали и сотрудники управляющей компании. Они выяснили, что в одной из комнат кафе, на 2-м этаже сорвало вентиль системы пожаротушения, вода лилась не горячая. Они перекрыли кран в подвале дома. У жителей дома есть горячая и холодная вода, отопление работает, никто не пострадал.