Власти Перми пообещали депутатам заключить концессионное соглашение по достройке крематория в этом году

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На пленарном заседании Пермской городской думы был поднят «многострадальный» вопрос о достройке пермского крематория. Напомним: в прошлом году его решили достраивать за муниципальный счет и на разработку документации выделили в бюджете 20 миллионов рублей.

Однако на заседании прозвучала информация, что эти деньги не освоены, поскольку начаты переговоры о заключении концессионного соглашения с потенциальным инвестором.

На вопрос депутатов о том, когда будет заключено такое соглашение, был дан ответ: в этом году.

Сколько, ориентировочно, будет стоить для пермяков кремация? Представители администрации ответили, что сейчас прорабатывается финансовая модель взаимодействия с концессионером, и конкретные цифры будут названы в середине марта.