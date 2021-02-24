В Пермском крае предприниматель отдал знакомому 3 млн рублей для взятки чиновникам

Житель села Елова отдал 3.2 млн рублей знакомому, для передачи взятки, а тот присвоил их себе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель села Елова лишился 3.2 млн рублей, надеясь получить покровительство для ведения бизнеса. Крупную сумму он отдал своему знакомому, который пообещал предать «взятку» сотрудникам Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Мужчина занимался лесопереработкой и планировал продолжить бизнес, однако его знакомый присвоил миллионы себе и тратил, на что хотел. Такого поворота событий бизнесмен не ожидал и обратился в полицию.

Полицейские предъявили обвинение неоднократно судимому 57-летнему местному жителю по статье "Мошенничество".

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - До решения суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем исполнении.