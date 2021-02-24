Автомобилисты сообщают об огромной пробке на улице Соликамской в Перми

В Перми на улицу Соликамскую пока лучше не ехать. Фото: Василий Вахрин

В Перми утром 24 февраля образовалась огромная пробка на улице Соликамской в сторону центра. Машины стоят от улицы Лифанова до Липовой. Затруднено движение и в другом направлении. По информации сервиса «Яндекс пробки» на улице Соликамской произошло сразу несколько ДТП. Также сообщается, что пробка возникла из-за пожара, который случился в частном доме. Пожарным пришлось перегородить часть улицы, на пожар выезжало несколько едениц техники.

В 9.20 утра автомобилисты говорят, что ситуация не меняется, движение на Соликамской минимальное. В целом в городе пробки "Яндекс" оценивает в 5 баллов.