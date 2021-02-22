«Ему нужно лечение, иначе он умрет». Из пермского зоопарка украли кота

Кузя. Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте

- Ему нужно лечение, он умрет без него, а ест он только специальные корма, на остальные у него аллергия, - сквозь слезы говорит сотрудница пермского зоопарка Анна.

21 февраля из пермского зоопарка неизвестный мужчина украл местного любимца, кота по имени Кузя. Мужчина завернул животное в куртку и вышел через проходную. Позже мужчину видели на автобусной остановке с котом в руках. Сейчас сотрудники зоопарка ждут специалиста, которые покажет записи с камер наблюдения, а дальше, возможно, они будут обращаться в полицию.

Анна рассказала, что Кузю принесли в зоопарк месячным котенком. Он жил в павильоне для птиц и ловил мышей. Сотрудники очень любят кота, для них он как член семьи. Они готовы заплатить вознаграждение за любую информацию о местонахождении кота. Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Кузи, просят сообщать по телефону: 8-922-374-48-19/