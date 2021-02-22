В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 233 человека

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом жителям Прикамья.По данным надзорного ведомства, за минувшие сутки COVID-19 заболели 233 жителя региона.

Из 233 новых инфицированных 98 пациентов - мужчины, 135 – женщины, среди заболевших 10 детей. 43 человека проходят лечение в больницах, 190 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на 23 февраля достигло 45 586. Ежесуточный прирост больных составил 0,5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 21 февраля – 0,94).