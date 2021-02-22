В Перми больше недели ищут 33-летнего мужчину

Евгений Черемных. Фото: ЧП Пермь/ВКонтакте

В Перми ищут 33-летнего Евгения Черемных. Последний раз его видели больше недели назад.

Вечером 12 февраля Евгений сидел в малознакомой компании в одной из квартир в Свердловском районе недалеко от предприятия «Биомед». В тот вечер от гостей он уехал в неизвестном направлении и пропал. Мама Евгения написала заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о розыске родственники написали 16 февраля. Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 102.