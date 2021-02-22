На предприятии в Пермском крае работникам задолжали более 9 миллионов рублей

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Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего конкурсного управляющего ОАО «Порт Березники». Его обвиняют по двум статьям УК РФ: "невыплата заработной платы" и "сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов"

Обвиняемый не выплатил 96 работникам зарплату на сумму более 9 миллионов рублей. Хотя, по версии следствия, деньги на это у него были. Кроме того, чтобы не платить налоги, он осуществлял расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные средства.

- На имущество обвиняемого наложен арест. Задолженность по заработной плате сокращена до 400 тыс. рублей. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Березниковский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортно прокуратуры.