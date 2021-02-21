«75:52!»: Евробаскет-2022 в Перми: Сборная России разгромила эстонских баскетболистов

- Фото: Борис Меркушев

Вот и закончился поединок между сборными России и Эстонии. Победа!

Чуть позже мы подробнее сообщим, как развивались события, сейчас скажем: игра была непростой. Об этом можно было судить и по строкам прямой текстовой трансляции «Комсомолки».

Первая четверть закончилась со счетом 17:15 в пользу сборной России.

Но во второй четверти Эстонцы выглядели собраннее. Наши баскетболисты пропускали контратаки и теряли мяч в атаке. Однако поддержка болельщиков заставляла эстонцев промахиваться.

И все-таки первая половина матча закончилась со счетом 33:27 в пользу сборной России.

Третья четверть игры началась точным трехочковым сборной России.

Но дальше наши баскетболисты заставили поволноваться болельщиков: за четыре минуты до конца третьей четверти в нашу корзину залетели 4 безответных мяча и разрыв до 41:38.

Однако за первые семь минут третьей четверти наши забросили второй точный мяч, увеличив разницу в счете на 6 очков.

И словно второе дыхание открылось у наших баскетболистов за две минуты до конца третьей четверти: 53:40!

Но эстонцы продолжали бороться, невзирая на давление зрителей: 53:45.

Впрочем, начало заключительной десятиминутки выбило их из колеи и они взяли тайм-аут: серия точных бросков нашей команды принесла в копилку россиян сразу восемь очков.

При коллосальной поддержке трибун сборная России увеличивает отрыв и ставит финальную точку - 75:52!

Несмотря на то, сборная России уже до этой игры досрочно вышла в финал турнира чемпионата Европы-2022, результат заключительного квалификационного матча с Эстонией может иметь немалое значение при жеребьевке на Чемпионат Европы-2022