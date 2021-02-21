В Прикамье пришлось истребить волка, который держал в страхе целый город

Фото: Наталья Патролина, архив "КП".

Почти 8 километров оклада с красными флажками пришлось использовать охотникам, чтобы добыть матерого серого хищника, который долго держал в страхе жителей Красновишерска.

- Местные жители пожаловались на то, что волки стали заходить в город и таскать собак, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В сорокаградусный мороз 17 охотников и сотрудники министерства отправились выслеживать хищника.

- За 4 дня охоты на снегоходах пройдено 150 километров, - отметили в Минприроды. - Охота прошла с использованием флажков, то есть окладом. Длина оклада составила 8 км. В результате 19 февраля добыт 1 матерый волк. Всего с начала текущего года на территории Пермского края добыто 70 волков. Общая численность серых хищников на территории региона составляет 448 особей.