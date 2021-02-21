Пермячка прикончила суженого, не в силах терпеть побоев

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В октябре прошлого года ударом ножа в живот 39-летняя жительница Орджоникидзевского района прикончила своего сожителя.

На суде она не стала отрицать, что сделала это. Но попросила учесть все обстоятельства.

- 7 октября 2020 года 40-летний житель Орджоникидзевского района города Перми, находясь в своей квартире, в ходе бытовой ссоры нанес удары кулаками по телу своей сожительнице, с которой совместно распивал спиртные напитки, - описали подробности случившегося в СУ СКР по Пермскому краю. - В ответ на это женщина, защищаясь от избиения, нанесла своему сожителю удар ножом в живот. При этом она превысила пределы необходимой обороны. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.